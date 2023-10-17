Почти в каждой больнице Запорожья выявлены нарушения во время проверок, которые провели представители МОЗ и НЗСУ.

Об сообщил председатель Запорожской областной военно-врачебной администрации (ЗОВА) Юрий Малашко.

Мониторинг показал, что почти все медучреждения не соблюдали порядок заключения договоров, неправильно вели табель и даже предлагали военнослужащим оплатить услуги или лекарственные средства, которые должны были предоставляться бесплатно.

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Финансовые нарушения зафиксированы в трех больницах Запорожья и региональном противоопухолевом центре, где было неправомерно потрачено 36 тыс. грн.

Юрий Малашко отметил, что такая ситуация недопустима, особенно для их региона.

Департамент здравоохранения областной государственной администрации и представители Запорожского городского совета взяли работу этих учреждений под личный контроль.

Источник: голова ЗОВА Юрий Малашко