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Брали деньги за лечение защитников: в больницах Запорожской области обнаружили нарушения

17 октября 2023, 13:23
Марина Мелехова редактор
лікарня
Источник: Pixabay

Почти в каждой больнице Запорожья выявлены нарушения во время проверок, которые провели представители МОЗ и НЗСУ.

Об сообщил председатель Запорожской областной военно-врачебной администрации (ЗОВА) Юрий Малашко.

Мониторинг показал, что почти все медучреждения не соблюдали порядок заключения договоров, неправильно вели табель и даже предлагали военнослужащим оплатить услуги или лекарственные средства, которые должны были предоставляться бесплатно.

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Финансовые нарушения зафиксированы в трех больницах Запорожья и региональном противоопухолевом центре, где было неправомерно потрачено 36 тыс. грн.

Юрий Малашко отметил, что такая ситуация недопустима, особенно для их региона.

Департамент здравоохранения областной государственной администрации и представители Запорожского городского совета взяли работу этих учреждений под личный контроль.

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Источник: голова ЗОВА Юрий Малашко

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Война в Украине Запорожье Запорожская область Лікарні медична допомога
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