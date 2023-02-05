Военные медики удалили из тела раненого бойца боевую часть бронебойного снаряда типа ВОГ.

При осмотре врачом-хирургом у раненого была обнаружена боевая часть боеприпаса, которая прожгла большой массив кожи пациента.

Хирург принял немедленное решение об оперативном вмешательстве.

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Через несколько минут боеприпас успешно извлекли из тела раненого и передали саперам.

В ближайшее время бойца эвакуируют для дальнейшей реабилитации и выздоровления. Это уже не первый случай, когда медики извлекают неразорвавшийся боеприпас из тела военных.

9 января операционной кроме бригады хирургов и анестезиологов присутствовали два саперы, которые страховали медиков. Причина та же — операция по удалению из тела военнослужащего гранаты ВОГ, которая попала в область сердца солдата, но не разорвалась. Это стало чудом для всех присутствующих, а для самого пациента – счастьем.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

Фото:Командование Медицинских сил ВСУ