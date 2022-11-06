Дэвид Агилар родился с синдромом Поланда, заболеванием, препятствовавшим формированию правой руки и грудных мышц.

— Меня травили в школе. Люди говорили, что это не моя вина, а моей матери. Или просили меня поймать мяч правой рукой. Глупые комментарии, которые сейчас меня бы не задели, тогда задевали сильно , — вспоминает Дэвид.

В детстве он много играл с Lego. Родители поняли, что это отличный способ улучшить ловкость, и он продолжал строить самолеты и автомобили, а позже сделал гитару.

Он был одержим видеороликами в Интернете о Lego и о том, как использовать его для создания таких вещей, как пистолеты, стреляющие резинками. Когда Дэвиду было девять, он сложил свой первый протез руки из Lego Technic.

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— Когда мне было 17, я сделал еще один протез, который я назвал MK-1, у которого были пальцы, мотор и датчик давления. У него был подвижный локтевой сустав и захват, которым можно было поднимать предметы.

С тех пор Дэвид сделал несколько новых версий. Последняя модель, MK-V, пока самая продвинутая и удобная. У нее есть блок управления, который может отправлять и получать команды от датчиков на руке к двигателям с помощью кабелей, которые сокращаются, как мышцы.

— Я назвал свой протез MK в честь супергероя из комиксов Железного человека и его доспехов MK. Мои творения очень сильные и крепкие. Я хотел проверить, насколько легко сломать протез, поэтому я начал бить им о стену — в итоге повредилась стена.

О творениях Дэвида сняли видео, и оно стало вирусным. В 23 года он попал в Книгу рекордов Гиннеса как первый человек, который построил свой полностью функционирующий протез руки из кубиков Lego.

Он понял, что у многих людей нет средств на покупку протеза, поэтому его цель — попытаться сделать некоторые из них более доступными. Дэвид Агилар изучает биоинженерию, и благодаря учебе надеется помочь большему количеству людей.