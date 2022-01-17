В Великобритании правоохранители озабочены деятельностью представителей антивакцинаторского движения. В последнее время оно приобретает насильственные признаки.

Их действия подрывают национальную стратегию по иммунизации населения страны, пишут СМИ.

Члены занимаются вербовкой граждан и разработкой новых стратегий через Telegram. Там они призывают граждан противостоять процессу вакцинации, таким образом якобы поддерживая будущее детей.

Кроме того, они прибегли к более кардинальным действиям и штурмовали центр тестирования на коронавирус.

Сейчас ряд правительственных организаций, среди которых Управление безопасности и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел (OSCT), мобилизованы для мониторинга антивакцинального движения. Они опасаются, что оно и дальше будет приобретать насильственные признаки.

В то же время представители такого движения действуют не только в Великобритании, но и в других странах Европы.

Со старта вакцинации от коронавируса в мире сразу были поклонники и критики таких мер. Антивакцинаторы находят разнообразные аргументы, чтобы убедить людей в ненужности прививки – опираются на религиозные убеждения и теории заговора.

Однако прививка необходима. Только так можно защитить свое здоровье.