Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) обратилась ко всем украинцам с просьбой вызывать скорую экстренную помощь только в случае крайней необходимости. Особенно это касается праздничных дней, когда нагрузки на мобильные бригады медиков увеличивается в разы.

В сообщении, размещенном НСЗУ на своей странице в Facebook, говорится, что медики скорой экстренной помощи всегда, в любое время суток, независимо от дня недели и календарных дат, готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

— Однако в новогоднюю ночь скорая работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую ​​возможность, — говорится в сообщении.

НСЗУ напомнило, что в службу 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, который действительно срочно в ней нуждается.

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Напомним, что действующим законодательством предусмотрено административное наказание в виде штрафа за нецелевой вызов бригады экстренной медицинской помощи.

Источник: НСЗУ