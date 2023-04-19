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Будут более качественными: McDonald’s меняет рецепты бургеров

19 апреля 2023, 16:45
Валентина Андрейко журналіст
фаст фуд холестерин
Источник: Pixabay

На сайте McDonald’s появилась информация, что компания вносит изменения в рецептуру сэндвичей, это касается и популярного Биг-Мака.

Ценителей этого фаст-фуда сразу успокаивают: изменения незначительны. Просто отныне булочки станут более мягкими, а котлеты — более сочными.

Новая рецептура предусматривает добавление лука в мясной фарш непосредственно перед обжариванием котлет, а также  увеличение в Биг-Маке количества соуса.

Бургеры, приготовленные по новой рецептуре и с несколько измененной технологией, уже попробовали посетители ресторанов McDonald’s в Австралии, Канаде, Бельгии и на западе США. В следующем году они появятся в фирменных заведениях на всей территории Штатов.

Причем цена новых сэндвичей не претерпит изменений.

Когда такими бургерами смогут полакомиться украинские потребители, пока не известно.

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Источник
Интерфакс-Украина
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McDonald’s Рецепт фастфуд
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