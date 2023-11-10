Во Львове 7 ноября жители спасли женщину, которая находилась в состоянии клинической смерти.

Прохожие заметили, как женщина внезапно упала на тротуаре. Люди быстро подбежали к ней и вызвали скорую помощь.

Симптомы клинической смерти

Состояние больной было критическим: зрачки не реагировали на свет, она не отвечала ни на какие вопросы.

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Бригада медиков установила, что у пациентки состояние клинической смерти.

— Когда мы больную подключили к мониторингу, то увидели на дефибрилляторе остаточные одиночные комплексы и сразу начали реанимационные мероприятия, — рассказывает врач по медицине неотложных состояний львовской подстанции №1 Никита Дочук.

Более часа врачи боролись за жизнь женщины. Им удалось сначала восстановить сердцебиение, потом повысить давление и восстановить дыхание.

Инфаркт

Дальнейшие обследования показали, что у пациентки, вероятно, инфаркт.

Сейчас женщина во Львовской областной больнице в реанимационном отделении.

Фото: Минздрав