Во Львове 7 ноября жители спасли женщину, которая находилась в состоянии клинической смерти.
Прохожие заметили, как женщина внезапно упала на тротуаре. Люди быстро подбежали к ней и вызвали скорую помощь.
Симптомы клинической смерти
Состояние больной было критическим: зрачки не реагировали на свет, она не отвечала ни на какие вопросы.
Бригада медиков установила, что у пациентки состояние клинической смерти.
— Когда мы больную подключили к мониторингу, то увидели на дефибрилляторе остаточные одиночные комплексы и сразу начали реанимационные мероприятия, — рассказывает врач по медицине неотложных состояний львовской подстанции №1 Никита Дочук.
Более часа врачи боролись за жизнь женщины. Им удалось сначала восстановить сердцебиение, потом повысить давление и восстановить дыхание.
Инфаркт
Дальнейшие обследования показали, что у пациентки, вероятно, инфаркт.
Сейчас женщина во Львовской областной больнице в реанимационном отделении.
Фото: Минздрав