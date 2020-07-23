Буллинг женщин в политике и пандемия коронавируса: как прошел Украинский Женский Конгресс (ОНЛАЙН)

Украинский Женский Конгресс (ОНЛАЙН) под лозунгом Новая реальность — новые возможности состоялся 23 июля 2020 года в онлайн-формате и поднял ряд важных тем, в частности, женщин в политике, жизни в условиях пандемии и борьбы с коронавирусом.

К участию в Конгрессе были приглашены первые лица государства, представители исполнительной власти, международных организаций, посольств других стран, социально-ответственный бизнес и неправительственные организации.

Конгресс состоял из трех дискуссий, а открывала его вдохновенной речью вице-спикерка Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Она акцентировала внимание на том, что новая реальность в условиях пандемии коронавируса создает новые возможности, и отдельно поздравила гендерную квоту в 40% представителей одного пола в избирательных списках.

— Поэтому я призываю всех субъектов избирательного процесса, ЦИК, политические партии, общественные организации, которые занимаются наблюдением за выборами — приложить все свои усилия, чтобы эта квота в 40% была реализована. Чтобы наши женщины смогли в полной мере воспользоваться своим Конституционным правом избираться и быть избранными, правом на участие в государственных делах. Поверьте, от этого выиграет все наше общество, — сказала Кондратюк.

Во время первой дискуссии спикерши обсудили изменения избирательного законодательства и влияние пандемии на избирательный процесс в Украине, а также главные преграды и возможности для женщин активно участвовать в местных выборах.

— Этот вопрос актуален, несмотря на то, что мы на уровне партии Голос имеем гендерное равенство. Партию возглавляет женщина и одна заместитель — женщина. Среди областных центров треть возглавляют женщины. На местах женщины не готовы привлекаться к выборам, потому что они переживают. Женщины-политики чаще сталкиваются с буллингом. Это отворачивает женщин. Но сейчас партиям нужны женщины, больше чем женщинам нужны партии!, — сказала народный депутат Украины Инна Совсун.

В рамках дискуссии было продемонстрировано вдохновляющее видеообращение участницы Конгресса депутата Европейского парламента Виолы фон Крамон об участии женщин в местных выборах в октябре 2020 года.

Вторая дискуссия касалась влияния пандемии в Украине на безопасность и экономическое положение женщин и мужчин, а также их уязвимых групп.

— Ближайший месяц мы планируем создать координационную платформу под моей эгидой, которая суммирует все эти вопросы, касающиеся кризисных явлений, связанных с неравенством мужчин и женщин по трудовым правам, по оплате труда, по отцовскому отпуску. Депутаты планируют участвовать в этой инициативе, на правительственном уровне создаются платформы для диалога, — анонсировала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Свое видеообращение участникам и участницам Конгресса прислала постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева, в котором привела интересные данные исследования.

Спикерши третьей дискуссии подняли вопрос роли политического и общественного лидерства в борьбе с пандемией и экономическим кризисом, а также обсудили, как достичь баланса интересов государства и бизнеса и обеспечить потребности различных групп женщин и мужчин.

— Хотелось бы отметить украинское гражданское общество, в частности, как быстро оно отреагировало на этот новый вызов. Меня лично это очень вдохновляет. Я вижу примеры по всей Украине. В основном это были женщины, которые на работе быстро поняли, как пандемия будет влиять на их общины, на людей, на их ежедневные жизни и очень быстро аккумулировали ресурсы, которые у них были и которых у них не было — подтянув дополнительные ресурсы для того, чтобы подумать об уязвимых группах общества, — сказала чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза.

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Почетное закрытие Украинского Женского Конгресса (ОНЛАЙН) осуществила инициатор мероприятия народный депутат Украины Мария Ионова.

— В итоге мы подготовили резолюцию, которая касается большинства проблем, которые были озвучены во время дискуссионных платформ, мы надеемся, что эти рекомендации будут ориентиром для органов власти, участников избирательного процесса и общественности, — отметила Ионова.

Следующий Украинский Женский Конгресс состоится в декабре 2020 года в Киеве.

Украинский Женский Конгресс

Украинский Женский Конгресс является постоянно действующей публичной платформой, которая формирует повестку дня по гендерной политике для Верховной Рады Украины, правительства, местных общин, частного и общественного секторов и медиа-сообщества.

Мероприятие организовано общественной организацией Украинский Женский Конгресс по инициативе межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины Равные возможности и при поддержке международных партнеров.

Фото: Украинский Женский Конресс