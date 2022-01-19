В Испании умер мужчина, который был самым старым человеком в мире.

Как сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса, на 112 году жизни не стало Сатурнино де ла Фуэнте Гарсии.

– Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер у себя дома, ему было 112 лет и 341 день, – говорится в сообщении.

Мужчина как долгожитель попал в Книгу рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года, тогда ему было 112 лет и 211 дней.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился в Леоне 11 февраля 1909 года. Его особенностью было то, что он имел небольшой рост — 150 см.

Из-за этого его не призвали в армию в годы гражданской войны в Испании (1936-1939).

Он начал собственное обувное дело, в свободное время играл в футбол.

Чтобы жить как можно дольше, нужно заботиться о своем здоровье. На это влияет питание, физическая активность, ежедневные привычки, а также психоэмоциональное состояние.

Источник: Guinness World Records

Фото: Leonoticias Diariodigital (скрин)