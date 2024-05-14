Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет прооперировали 5-летнего мальчика из Одесской области с врожденным пороком, который нужно было устранять еще до того, как малышу исполнится год. Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

Врачи не брались оперировать

Станислав родился с врожденным пороком — расщелиной твердого, мягкого и срединного неба. Местные врачи не брались оперировать ребенка до года из-за малого веса.

— И так почти четыре года родители то искали специалистов на вмешательство, то началось широкомасштабное вторжение врага в Украину, и из-за постоянных атак на Одесчину боялись решиться на операцию, — говорится в сообщении.

Сложно разговаривать и кушать

По словам медиков, все это время ребенку было сложно разговаривать, мальчик проглатывает буквы. Есть тоже не легко – сначала ребенку нужно размягчить еду в блендере. Только сейчас, в свои пять лет Станислав пытается есть кусками, но это дается тяжело.

На следующий год родители планируют, чтобы ребенок пошел в 1-й класс в школу, но врожденный недостаток будет усложнять обучение.

Приезд американских специалистов

Когда мама мальчика увидела информацию в соцсетях о приезде американских специалистов во львовский Охматдет — сразу записала сына на консультацию.

Международная команда американских и украинских медиков взялась за вмешательство, хотя, по словам хирургов, первую операцию при таком пороке следует делать в три месяца, а затем после года. Вмешательство прошло удачно.

Учиться жить по-новому

Сейчас ребенок восстанавливается после операции и учится жить по-новому. Через некоторое время у мальчика будет курс реабилитации в Клинике реабилитации детей при Охматдете. Мультидисциплинарная команда клиники ведет пациента от момента подготовки к операции до этапа, когда ребенку нужно учиться по-другому разговаривать после вмешательства.

Фото: ЛОДКБ Охматдет