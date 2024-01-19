Челюстно-лицевые хирурги Центра детской медицины львовской больницы Охматдет прооперировали 5-летнего мальчика, у которого была очень большая расщелина мягкого и твердого неба и губы.

Почему вторую операцию не сделали вовремя

Операция оказалась сложной, потому что малыш впервые был проперирован в три месяца, но следующая плановая операция так и не состоялась.

Сначала — пандемия, потом не могли найти специалистов, которые бы взялись восстанавливать дефект, дальше — война.

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И вот наконец мама нашла соответствующих специалистов во Львове. Из Сум приехали во Львовскую детскую больницу Охматдет. Отец мальчика с 2014 года участвовал в АТО. А с 22 февраля 2022 года продолжает защищать независимость Украины.

— Надо было принимать немедленное решение и выбирать оптимальный метод лечения, поскольку уже изменилось положение челюстей, — рассказывает челюстно-лицевой хирург Кристина Пограничная.

Несмотря на все переживания и сомнения, операция прошла успешно.

После нее у 5-летнего Алексея наладилось дыхание, речь, глотание. До этого мальчику было очень трудно разговаривать, есть и пить из-за неправильного прикуса.

Будет под опекой врачей до 18 лет

— Мы будем наблюдать за Алексеем до 18 лет, в частности за развитием верхней челюсти, — отметил челюстно-лицевой хирург Роман Огоновский.

При необходимости львовские хирурги обязательно вмешаются.

Отметим, что расщелины губы и неба довольно распространенный порок. В основном впервые младенцу оперируют губу в 2-3 месяца, а небо до 1 года.

Львовские врачи в Центре детской медицины больницы Охматдет всегда выбирают наиболее эффективную и лучшую схему лечения.

Источник и фото: Львівська лікарня Охматдит