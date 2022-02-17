В Великобритании врачи выходили самых недоношенных близнецов в стране. Дети родились на сроке 22 недели и пять дней беременности.

Родители близнецов, 39-летняя Джейд и 52-летний Стив Крейн, 11 лет безрезультатно пытались стать родителями, пережив множество выкидышей после ЭКО в связи с гиперактивной иммунной системой у Джейд, из-за этого ее организм отторгал эмбрионы.

После того, как женщине подобрали лечение, восьмой по счету цикл ЭКО оказался удачным, и Джейд забеременела близнецами. Однако 26 октября 2021 года на сроке 22 недели и пять дней у нее произошел разрыв околоплодных оболочек и начались преждевременные роды.

Врачи в медучреждении города Дерби из-за слишком маленького срока беременности решили, что это выкидыш. Тогда Джейд обратилась за консультацией в лучше оборудованную больницу соседнего города Ноттингем.

Там, как оказалось, проводился эксперимент по выхаживанию недоношенных со срока 23 недели. Но до этого срока Джейд еще оставалось целых 30 часов. Ей объяснили, что шансы на выживание плода на столь раннем сроке составляют ноль процентов.

Когда малыши Харли и Гарри появились на свет, они заплакали, поэтому врачи решили попробовать их выходить несмотря на низкие шансы на выживание. Сразу после рождения дети весили 520 г и 500 г.

— У меня было ощущение покоя, и я молилась и молилась, чтобы они сделали это, чтобы они заплакали — показали признаки жизни. И они это сделали, — рассказала мать близнецов.

Специалисты срочно отправили новорожденных детей в отделение выхаживания недоношенных. С тех пор малышам пришлось бороться за жизнь, ведь у них развилось много проблем со здоровьем: хроническая болезнь легких и некротизирующий энтероколит. Дети уже перенесли множество операций, и врачи несколько раз говорили Джейд и Стиву, что им стоит приготовиться к тому, чтобы с ними попрощаться.

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По словам Джейд, близнецы — “маленькие бойцы”, которые удивляют всех. Они пережили около шести операций, перенесли сепсис, проблемы со зрением, кровоизлияния в мозг и кровотечения из легких.

— Нам еще предстоит пройти небольшой путь. Они показали свою силу с момента рождения. Поэтому я не сомневаюсь, что мы скоро вернем их домой, — добавила Джейд.

Вопреки всему, малыши Харли и Гарри, которым уже почти четыре месяца, идут на поправку и даже готовятся к выписке из больницы. Это может произойти 24 февраля — в день предполагаемой даты родов, когда они должны были бы появиться на свет.