Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли 59-летнего мужчину из Донецкой области с тяжелой опухолью головного мозга.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель клиники Сергей Рыженко.

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— В клинику Александра доставили еле живого, с нарушением речи и координации движений, — пишет Рыженко.

По его словам, пациента оперировал профессор Андрей Сирко с помощью нового микроскопа с высоким разрешением Leica M530.

— Александр получил надежду на дальнейшую жизнь и возможность видеть улыбки внуков, — отмечает Сергей Рыженко.

По его словам, такие ситуации каждый день заставляют медиков клиники делать невозможное. Больница Мечникова стала центром по облегчению человеческих страданий, констатирует директор клиники.

Источник: Сергей Рыженко