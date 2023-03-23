Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Были нарушены речь и координация движений: в Днепре спасли 59-летнего мужчину с опухолью мозга

23 марта 2023, 09:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пухлина мозку операція

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли 59-летнего мужчину из Донецкой области с тяжелой опухолью головного мозга.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель клиники Сергей Рыженко.

Читайте также:
операцияВрачи победили: в Днепре спасли 23-летнего парня с 70% ожогов тела

Сейчас смотрят

— В клинику Александра доставили еле живого, с нарушением речи и координации движений, — пишет Рыженко.

По его словам, пациента оперировал профессор Андрей Сирко с помощью нового микроскопа с высоким разрешением Leica M530.

— Александр получил надежду на дальнейшую жизнь и возможность видеть улыбки внуков, — отмечает Сергей Рыженко.

По его словам, такие ситуации каждый день заставляют медиков клиники делать невозможное. Больница Мечникова стала центром по облегчению человеческих страданий, констатирует директор клиники.

Источник: Сергей Рыженко

Теги
Лікарня ім. Мечникова Мозок Операция
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь