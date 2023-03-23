Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли 59-летнего мужчину из Донецкой области с тяжелой опухолью головного мозга.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель клиники Сергей Рыженко.
— В клинику Александра доставили еле живого, с нарушением речи и координации движений, — пишет Рыженко.
По его словам, пациента оперировал профессор Андрей Сирко с помощью нового микроскопа с высоким разрешением Leica M530.
— Александр получил надежду на дальнейшую жизнь и возможность видеть улыбки внуков, — отмечает Сергей Рыженко.
По его словам, такие ситуации каждый день заставляют медиков клиники делать невозможное. Больница Мечникова стала центром по облегчению человеческих страданий, констатирует директор клиники.
Источник: Сергей Рыженко