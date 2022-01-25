Эксперты заявили, что вакцинацию бустерной дозой можно проводить любой зарегистрированной в Украине вакциной. Выбор должен зависеть от того, какая из вакцин использовалась для первых двух доз.

– Некорректно утверждать, что делать бустер можно только Pfizer или Moderna, – сообщил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий. — Есть рекомендация НТГЭИ и решение оперативного штаба по реагированию на ситуации по распространению инфекционных болезней, о том, что любая из имеющихся в Украине вакцин может быть использована для бустерной дозы. Но есть некоторые нюансы, которые следует учитывать при так называемых смешанных схемах.

Бустерная прививка может быть проведена той же вакциной, что и первые две. К примеру, после двух доз CoronaVac можно использовать и CoronaVac, и вакцины Pfizer, AstraZeneca или Moderna.

При этом после основной вакцинации Pfizer и Moderna можно использовать в качестве бустера эти же вакцины или AstraZeneca, но не CoronaVac.

После AstraZeneca подойдет она же, либо Pfizer или Moderna, в зависимости от того, что есть в наличии.

Такие рекомендации были приняты ВОЗ на основании исследований. Они были приняты и утверждены также в Украине.

Заведующий лабораторией и клиническим отделом молекулярной иммунофармакологии ГУ Институт микробиологии и иммунологии имени Мечникова НАМН Украины Артур Мартынов считает, что в Украине формально доступны три вакцины: Pfizer, Moderna и CoronaVac.

– Есть мнения, что вакцины Pfizer и Moderna могут вызвать побочные эффекты, хотя титр антител от них несколько выше, – утверждает Артур Мартынов.

Вакцина CoronaVac сделана по классической технологии: инактивация живого вируса. Она не так агрессивна, как мРНК-вакцины, имеет меньше побочных эффектов и несколько более низкую эффективность.

– Никакая вакцина не защищает от заражения, ни одна вакцина не защищает от проявления болезни. Но все они, и даже CoronaVac, защищают от смерти, – подчеркивает ученый. – Но если у человека есть какие-то патологии, тромбозы или аутоиммунные процессы, то я рекомендовал бы все-таки CoronaVac.

Но желательно бустерную прививку делать все же той вакциной, что и основную. Вы уже знаете, как организм отреагирует на препарат. Бустерная доза поднимает титр антител выше, чем первые дозы.

Но почему-то считают, что при бустере лучше колоть Pfizer или Moderna.

– Нет никаких данных, которые об этом свидетельствовали бы, – продолжил Мартынов. – Напротив, китайская вакцина содержит все антигены, в частности консервативные, которые не мутируют. Они как были в уханьском штамме, так и остались до сих пор. И вакцина CoronaVac будет защищать от всех штаммов. Возможно, поменьше будет антител, но они будут от всего.

Даже от Омикрона. Ибо формально, что бы вам ни укололи, вы все равно можете заболеть, но точно не умрете. Любая вакцина защищает только от смерти.

После вакцинации вероятность заболеть будет ниже, но она остается. Бустерная доза до нуля снижает риск смертности, утверждает эксперт. Вакцинироваться нужно, бустер делать нужно. Он напоминает, что коронавирус еще существует, и нужно производить против него антитела.