Бустерную дозу вакцины против Covid-19 в Украине рекомендуется вводить с 6 по 9 месяц после получения базового курса вакцинации.

Однако, если вы не смогли получить бустер в этот срок, следует вакцинироваться при первой же возможности. Сертификат о вакцинации в таких условиях также будет доступен.

Но, если срок не истек, то прививку важно сделать именно в этот период, ведь тогда вы сможете восстановить защиту от симптоматического заболевания Covid-19, госпитализации и смерти вследствие этой болезни.

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Почему это важно

Чтобы при заражении Covid-19 перенести его в легкой форме и обезопасить себя от длительных последствий для здоровья. Это ведь не только неприятно, но и создает дополнительную нагрузку на врачей, которые сейчас работают на грани возможностей.

В осенне-зимний период традиционно распространяются вирусные заболевания, поэтому стоит себя защитить.

Вместе с тем во избежание проблем с признанием сертификата за рубежом советуем все же соблюдать рекомендованный период введения бустерной дозы.

В Украине доступна вакцина Cominarty от Pfizer и CoronaVac. Актуальный перечень пунктов прививок можно найти по ссылке bit.ly/vaccinationpoints или по телефону 16-77.