Воля или смерть — лозунг, который символизирует непокоренность и непоколебимость духа всех украинцев. И именно поэтому этот лозунг стал жизненным принципом для 31-летнего Владимира Рудковского из Ривненской области. К сожалению, война лишила его части стопы, но не веры в честь и победу Украины.

Всю сознательную жизнь мужчина занимается благотворительностью и популяризацией спорта. В начале полномасштабного вторжения он работает в пресс-службе сарнского горсовета и волонтерит. Но впоследствии понимает, что этого мало и идет в военкомат.

За несколько дней перед поездкой на фронт Владимир становится отцом. Первые месяцы жизни дочери видит ее только через экран телефона — в коротких перерывах между боями на Запорожском направлении.

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Во время одного из штурмов Владимир теряет часть стопы, спасая раненого товарища. Но даже в этой тяжелой ситуации он не теряет юмора. Рассказывает, как посмотрел на свою ногу и подумал о будущем протезе.

После ампутации конечности защитник восстанавливается в Национальном реабилитационном центре Незламні и посещает не только обязательные занятия, но и все дополнительные.

— Нам, раненым оказывают крутую помощь: и физическую, и психологическую. С утра до ночи с нами занимаются. У меня первые дни реабилитации были расписаны с девяти утра до пяти вечера. И уже через две недели я чувствовал себя как с двумя ногами, — рассказывает Владимир.

Сейчас мужчина уже получил современный функциональный протез и снова учится ходить. Рядом с ним всегда жена и дочь, которые временно переехали во Львов — ближе к своему защитнику.

Источник и фото: Незламні