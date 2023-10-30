Сегодня, 30 октября, в 08:30 утра медики зафиксировали смерть 25-летнего сотрудника Новой почты под Харьковом, по терминалу которой 21 октября двумя ракетами ударили войска РФ. Об этом заявил и.о. генерального директора медучреждения Константин Лобойко.

— Этот парень был одним из самых тяжелых из всех, кто получил ранения. У него были повреждения почти всех органов. За его жизнь мы боролись с первой минуты, как он поступил, — отметил медик.

По его словам, при госпитализации молодой человек был в крайне тяжелом состоянии, даже несмотря на то, что первичную легочно-сердечную реанимацию начали проводить на догоспитальном этапе.

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— К сожалению, справиться нам не удалось. Там были значительные повреждения и большая потеря крови. Считайте, в состоянии шока он находился все это время, — сказал Лобойко.

По словам врача, к 30 октября в больнице находятся 11 из 16 раненых, из них 30-летний мужчина все еще остается в реанимации, еще девять — в хирургическом отделении, все в стабильном состоянии. Один пациент переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение.

— У него было обломочное ранение черепа с повреждением головного мозга, нейрологический дефицит у парня остается, но он потихоньку восстанавливается. Он в контакте. Дышит самостоятельно, способен сам проглатывать пищу, — рассказал Константин Лобойко.

Напомним, что вечером 21 октября российские войска двумя ракетами ударили по терминалу Новой почты в Коротиче. В результате атаки известно о гибели шестерых работников и ранении еще 17 по состоянию на вечер 22 октября.

Фото: ГСЧС