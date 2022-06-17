В Италии впервые в истории медицины на законном основании применен метод эвтаназии в отношении мужчины, который вследствие паралича был прикован к кровати 12 лет.

Эвтаназия — практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого невыносимые страдания.

Сообщается, что Федерико Карбони из портового города Сенегалия пришлось преодолеть ряд юридических и бюрократических проблем, прежде чем он получил право покончить с собой.

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Более года СМИ информировали итальянцев о страданиях 44-летнего мужчины, известного как Марио, и его попытках уйти из жизни посредством самоубийства с помощью врача.

Марио был парализован 12 лет назад в результате дорожно-транспортного происшествия.

Сообщается, что Марио не женат. В прошлом он водитель грузовика. Перед введением рокового препарата он был окружен родными, друзьями и людьми, которые помогли ему достичь цели.

На пресс-конференции в четверг, 16 июня, ​​национальный секретарь Ассоциации правозащитников Филомена Галло зачитала письмо, которое Карбони написал в прошлом месяце.

— Я не могу отрицать, что сожалею о расставании с жизнью, я был бы неправ, если бы сказал иначе. Потому что жизнь прекрасна, и у нас она только одна. Но теперь я, наконец, могу летать, куда захочу, — говорится в письме.

По словам Галло, Карбони продолжал бороться, даже когда его здоровье ухудшилось.

— Федерико хотел реализовать свое право на свободный выбор в Италии, и он знал, что его сопротивление станет свободой, доступной для всех, — сказала она.

Отмечается, что дело Карбони высветило ряд противоречий и ограничений итальянского законодательства, которые активисты движения за право на смерть десятилетиями оспаривают в стране. Напомним, что Италия является резиденцией Римско-католической церкви, оказывающей значительное влияние на биоэтику.

Постановление суда объявило эвтаназию разрешенной в Италии при определенных ограничительных обстоятельствах. Но законов, которые запрещали бы эту практику, нет.

Сообщается, что у неизлечимо больных итальянцев есть возможность отправиться в Швейцарию, чтобы покончить с собой. Но это дорогостоящее и в большинстве случаев физически сложное путешествие.

Напомним, что в 2017 году итальянский парламент принял закон, которым предоставлял право взрослым гражданам выбирать медицинскую помощь в конце жизни. Она, в частности, предусматривает условия, на которых граждане могут отказаться от лечения для поддержания жизни, включая искусственное питание, гидратацию и вентиляцию легких.

В знаменательном постановлении 2019 года Конституционный суд Италии заявил, что помощь в самоубийстве не может считаться преступлением при соблюдении определенных условий. А именно:

пациент должен быть полностью психически дееспособным;

страдать неизлечимой болезнью, которая вызывает тяжелые и невыносимые физические или психологические страдания;

поддерживать жизнь приходиться с помощью соответствующих процедур.

Критики этого закона говорят, что он может заставить неизлечимых пациентов делать трахеотомию или другие процедуры только с целью получения помощи при самоубийстве.

Фото: Luca Coscioni Association