34-летний медико-доброволец Евгений Титаренко снял документальный фильм “Восточный фронт”, в котором он рассказал об ужасах повседневных реалий своего батальона. Картина была показана на Берлинском кинофестивале.

Кинорежиссер Евгений Титаренко с 2014 года состоит в составе добровольческого медицинского батальона госпитальеров. Он сказал, что зрителям может быть трудно смотреть его фильм, но это необходимо, чтобы знать правду.

— Телевизионные новости сравнительно приятны для глаз, но это означает, что люди не знают, как обстоят дела на самом деле, — сказал он.

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Большая часть фильма, показанного на Берлинале, изображает медиков, пересекающих поля сражений, через окопы и покрытые воронками леса, чтобы спасти раненых солдат, стараясь не попасть под удар вражеских снарядов.

В одной из сцен они проносятся через блокпосты на своей машине скорой помощи с тяжело раненым солдатом, умоляя его держаться.

Фильм основан на 100 часах видеоматериалов, снятых в основном на видеокамеру, нательные камеры GoPro и мобильные телефоны.

Есть изображения бессмысленных разрушений в Херсоне и Харькове и их окрестностях и спасения человека, потерявшего ногу во время взрыва.

— Мы чувствовали, что очень важно донести мысль о том, что мы не хотим этой войны, но мы сражаемся с Россией от имени цивилизованного мира, — сказала продюсер фильма Наталья Хазан.

Сам Евгений признается, что контраст между жизнью на восточном фронте и блеском Берлинского кинофестиваля кажется странным.

— Мир не может просто остановиться, фестивали должны продолжаться, но я в то же время думаю про себя: все это происходит потому, что Украина не дает дверям сумасшедшего дома распахнуться настежь, — сказал медик-доброволец.

Фото: Facebook