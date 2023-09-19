Восстановление Всеукраинского реабилитационного центра для лиц с инвалидностью в Лютиже — важный шаг в улучшении медицинской и социальной помощи гражданам, нуждающимся в реабилитации в условиях конфликта и боевых действий.

— После деоккупации Киевщины мы активно начали восстановление медучреждений. Делаем это как силами государства, так и при активном участии международных доноров, — сказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко на открытии восстановленного заведения.

Ремонт Всеукраинского центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью длился около 10 месяцев. Восстановлен главный корпус, где была повреждена крыша и уничтожена одна из стен. В нескольких корпусах заменили окна, выполнили текущие ремонты внутренних помещений.

На базе центра работают терапевты, ортопеды, невропатологи, психотерапевты, психологи, физиотерапевты и педиатры. Сегодня качественную медицинскую помощь могут бесплатно получать 136 человек.

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Спектр услуг немалый: локомоторная терапия, вертикализация, лечебные массажи, разные виды физиотерапии, лечебная физкультура, реабилитация в воде. В перспективе реабилитацию здесь будут проходить и военные.

Всего на сегодняшний день уже восстановили полностью или частично более 100 объектов здравоохранения области. Работы осуществляются по новым подходам, чтобы учреждения были как можно более современными и доступными для всех групп населения.