Специалисты столичного Института ортопедии и травматологии НАМН Украины буквально поставили на ноги сержанта батальона Нацгвардии Донбасс Игоря Метлушана, попавшего 13 октября 2022 года попал под обстрел Ураганов. Шансов выжить после полученных ранений у него практически не было…

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный журналист Юрий Бутусов.

— 23 ранения, обломки перебили кости и сосуды на обеих руках и ногах, кровь вытекает повсюду, оказать помощь было некому, аптечка осталась в машине, — пишет Юрий.

По его словам, украинские врачи Института ортопедии сделали невозможное, добившись чрезвычайных успехов в лечении защитника.

Юрий Бутусов пишет, что больше всего удивляет феноменальная сила духа Игоря. Семь месяцев он был прикован к кровати, весь в гипсе и металлических спицах в руках и ногах.

Сам Игорь все время сожалеет, что без него, главного сержанта роты, его побратимам тяжело воевать, и мечтает поскорее вернуться в строй.

— А в апреле у героя родился первенец, которого назвали в честь американского спецназовца Маркуса Латрелла, единственного выжившего во время знаменитого рейда в Афганистане, известного по фильму Выживший, — рассказывает Юрий.

По его словам, Игорь сделал невозможное — он пошел. На видео — первые шаги героя, преодолевшего смерть.

Источник: Юрий Бутусов