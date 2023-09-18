Молодой врач из Черкасс спас обе ноги 38-летнему защитнику Андрею Иванюку, получившего тяжелое ранение в боях под Гуляйполем. Воин был в шаге от ампутации. После восстановления он намерен снова вернуться в строй.

— Андрей родом из Ивано-Франковской области. До войны был тренером по джиу-джитсу. Первый раз пошел воевать еще в 2015 году. А во второй раз – с самого начала полномасштабной войны, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Прошлой осенью, в Гуляйполе, в результате попадания мины в окоп он чуть не остался без ног.

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— Мина прилетела нам в окоп. Нас было двое. Я выжил, а командир остался там…, — вспоминает Андрей.

Около трех дней его лечили в Запорожье, но местные врачи были не готовы браться за столь сложный случай. Помочь мужчине сумел молодой хирург в Черкассах, где раненый пролежал полтора месяца. Все это время его поддерживала жена Татьяна.

Андрей считает, что ему повезло, ведь состояние было сверхтяжелое: левая стопа пробита осколком насквозь, открытый перелом правой голени, разбито левое колено.

— Молодой врач, который оперирует всего год, спас меня. Он сделал две операции, повторную через день. Продолжались они по шесть часов, первые – даже больше. После этого приняли решение: не ампутировать – будем сражаться! Девять операций по чистке было всего. По две в неделю, — рассказывает воин.

Далее последовали долгие недели лечения и ежедневные болезненные процедуры. По словам Андрея, как только слышал, что едет тележка с перевязкой, настроение сразу падало, не хотелось ничего. Но отчаяния не было, была только боль.

Жена Андрея говорит, что украинские медики – настоящие профессионалы, ведь они учатся очень быстро и действительно помогают. По словам женщины, все лечение им обошлось совершенно бесплатно, а это — 14 операций и 12 переливаний крови.

Сейчас Андрей проходит реабилитацию в одном из медучреждений Ивано-Франковской области. Он активно занимается физическим терапевтом и разрабатывает мышцы.

Врачи отмечают, что прогресс в реабилитации Андрея – колоссальный. Благодаря желанию и воле за последние три месяца боец ​​быстро восстановился и может переносить больше физических нагрузок, чем раньше.

Правая нога еще до конца не зажила, поэтому на полноценную реабилитацию нужно определенное время. Однако уже сейчас Андрей говорит о возвращении в строй.

Фото: Минздрав Украины