Во Львове врачи провели сложнейшую операцию на мозге 9-летней девочке. Они осуществили трепанацию черепа и удалили довольно большую часть кости.

Об этом сообщили в первом территориальном объединении Львова. Болезнь у девочки началась с обычной простуды. Сначала родители лечили ее дома, но насморк не проходил и вскоре у девочки возникло воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух.

9-летняя Аня лечилась в амбулаторных условиях около месяца, но это также не помогло. Поэтому девочка в тяжелом состоянии попала в детскую городскую больницу. У нее была высокая температура, головная боль, частично не работали рука и нога.

Обследование на МРТ показало, что в головном мозге есть гной. Врачи поставили ей диагноз — субдуральная эмпиема над левым полушарием головного мозга. Специалисты ЛОР-отделения быстро освободили пазухи от гнойного содержимого, но положительный эффект держится недолго. Потом девочка попала в реанимацию с судорогами, поэтому врачи решили срочно делать операцию.

Маленькой пациентке удалили довольно большую часть кости черепа и забрали лишнюю жидкость. Далее кость нужно было вернуть на место, но это было невозможно: нагноение вызвало отек мозга ребенка, поэтому нужно было подождать, пока он сойдет.

На это время, чтобы сохранить кость в стерильных условиях, хирурги поместили ее в переднюю брюшную стенку девочки, предварительно сформировав там кармашек.

Как только отек у девочки спал, хирурги реимплантировали кость на место и выполнили пластику твердой мозговой оболочки. Первая операция длилась четыре часа, вторая – примерно 2,5 часа.

Ребенок месяц провел в больнице и накануне Рождества его выписали домой. Обе операции прошли успешно, у девочки нет никаких неврологических осложнений.

Фото: 1 ТМО г. Львов