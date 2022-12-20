Вокруг взрываются снаряды, а они и на секунду не прекращают свою работу. Ибо эта секунда может стоить жизни защитника, только что попавшего к ним на стол.

Медики Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова вместе с коллегами из других бригад пытаются быстро стабилизировать бойца. У него осколочные ранения. По дороге он потерял немало крови, но в сознании.

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Вместе с товарищами этот боец попал под артиллерийский обстрел. Вражеское железо потрепало ему левую часть тела.

Поэтому медики за короткое время пытаются извлечь из тела обломки снарядов и подготовить его к дальнейшей транспортировке уже в госпиталь и поток раненых только растет.

– Поступают тяжелые ребята, – говорит врач-интерн, кардиолог Елена Школьная. – Было однажды, что в один момент привезли четыре ампутации одновременно. Оторвало руки-ноги. У одного парня вообще одна сторона полностью. И они пришли один за другим.

Этот апокалипсис в медицинском стабилизационном пункте уже несколько недель подряд начинается, как стемнеет. Линия фронта в круглосуточном огне и часто днем защитников просто невозможно вывезти с поля боя.

Антон Кучеренко, врач Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова:

– Бывает где-то до 100, бывает 50 –60 человек. Практически всех, кого смогли привезти в стабпункт, здесь стабилизируют и эвакуируют.

В этот день враг накрыл город кассетными снарядами. Ими разорвало и автомобиль съемочной группы Фактов. И медикам пришлось оказывать помощь не только военным, но и водителю, который вез раненых журналистов.

Его вместе с ранеными защитниками отправили в госпиталь. В то же время врачи, спасавшие его, уже взялись за нового бойца. Их работа на передовой – это сплошной конвейер жизни и смерти.