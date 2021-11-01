Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Дрались и таскали за волосы: как прошла Covid-вакцинация в Киеве накануне введения красной зоны

1 ноября 2021, 10:21 Вікторія Яснопольська
драка
Источник: Depositphotos

Вчера, 31 октября, накануне введения режима красной зоны эпидемиологической опасности в связи с резким ростом количества новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией практически во всех центрах вакцинации столицы образовались огромные очереди. У некоторых желающих привиться не выдерживали нервы.

Так, в социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как у входа в помещение, где делают прививки от Covid-19, двое мужчин дерутся, повалившись на пол. А рядом две женщины тоже слишком эмоционально выясняют отношения, хватая друг друга за волосы.

Читайте также:
коронавирусСтатистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 495 случаев

Вакцинальный ажиотаж возник в связи с введением с 1 ноября 2021 года жестких карантинных ограничений, преодолеть которые киевляне могут только при наличии Covid-сертификата о полной вакцинации, а также имея отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение 72 часов, или справку от врача, свидетельствующую о перенесенной коронавирусной инфекции.

Имея эти документы, можно посещать:

  • торгово-развлекательные центры;
  • заведения общепита;
  • гостиницы;
  • учреждения и заведения соцзащиты;
  • спортзалы, фитнес-центры;
  • ЦПАУ, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда;
  • проводить массовые мероприятия.

Дети и подростки посещают ТРЦ и другие учреждения только с родителями, которые полностью привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Источник
РБК-Украина
Теги
Адаптивний карантин , Вакцинация , Коронавірус у Києві
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка