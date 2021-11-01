Вчера, 31 октября, накануне введения режима красной зоны эпидемиологической опасности в связи с резким ростом количества новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией практически во всех центрах вакцинации столицы образовались огромные очереди. У некоторых желающих привиться не выдерживали нервы.

Так, в социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как у входа в помещение, где делают прививки от Covid-19, двое мужчин дерутся, повалившись на пол. А рядом две женщины тоже слишком эмоционально выясняют отношения, хватая друг друга за волосы.

Вакцинальный ажиотаж возник в связи с введением с 1 ноября 2021 года жестких карантинных ограничений, преодолеть которые киевляне могут только при наличии Covid-сертификата о полной вакцинации, а также имея отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение 72 часов, или справку от врача, свидетельствующую о перенесенной коронавирусной инфекции.

Имея эти документы, можно посещать:

торгово-развлекательные центры;

заведения общепита;

гостиницы;

учреждения и заведения соцзащиты;

спортзалы, фитнес-центры;

ЦПАУ, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда;

проводить массовые мероприятия.

Дети и подростки посещают ТРЦ и другие учреждения только с родителями, которые полностью привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.