Центр контроля и профилактики болезней США (CDC) заявил о выделении дополнительных $17 млн на финансирование восстановления системы общественного здоровья в Украине.
Как сообщила пресс-служба Минздрава, это прозвучало во время рабочей встречи министра здравоохранения Виктора Ляшко и главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина с представителями CDC в Вашингтоне.
Сообщается, что из $17 млн:
- $5,3 млн будут направлены на предотвращение, выявление и реагирование по сдерживанию устойчивости роста к противомикробным препаратам;
- $7,7 млн — на усиление систем эпиднадзора и возможностей лабораторий;
- $2,6 млн – на усиление управления чрезвычайными ситуациями в сфере общественного здоровья;
- $1,2 млн — на усовершенствование систем модернизации данных.
— Часть средств будет направлена на дальнейшую поддержку и развитие учебного курса по полевой эпидемиологии для украинских специалистов, — отметил министр.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили противостояние вызовам, которые возникли вследствие полномасштабного вторжения России в Украину, в частности, были определены ключевые направления поддержки системы здравоохранения ресурсами CDC.
Фото: Минздрав