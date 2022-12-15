Центр контроля и профилактики болезней США (CDC) заявил о выделении дополнительных $17 млн на финансирование восстановления системы общественного здоровья в Украине.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, это прозвучало во время рабочей встречи министра здравоохранения Виктора Ляшко и главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина с представителями CDC в Вашингтоне.

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Сообщается, что из $17 млн:

$5,3 млн будут направлены на предотвращение, выявление и реагирование по сдерживанию устойчивости роста к противомикробным препаратам;

$7,7 млн — на усиление систем эпиднадзора и возможностей лабораторий;

$2,6 млн – на усиление управления чрезвычайными ситуациями в сфере общественного здоровья;

$1,2 млн — на усовершенствование систем модернизации данных.

— Часть средств будет направлена ​​на дальнейшую поддержку и развитие учебного курса по полевой эпидемиологии для украинских специалистов, — отметил министр.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили противостояние вызовам, которые возникли вследствие полномасштабного вторжения России в Украину, в частности, были определены ключевые направления поддержки системы здравоохранения ресурсами CDC.

Фото: Минздрав