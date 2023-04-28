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Время было упущено: британцу ампутировали ногу выше колена из-за неправильного диагноза

28 апреля 2023, 14:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція медики хірурги
Источник: Depositphotos

71-летнему британцу Лену Бруно пришлось ампутировать ногу выше колена после того, как врачи изначально поставили ему неправильный диагноз. Хотя при правильном лечении конечность можно было бы спасти.

В первый раз, а это было более пяти лет назад, Бруно посетил терапевта с жалобами на боль в большом пальце правой ноги и на то, что его правая ступня почернела. Врач сказал, что у него в правой ноге, вероятно, был небольшой тромб, который рассосался.

Однако в последующие годы у Лена появились боли, в том числе судороги, в левой ноге. Дедушку четверых внуков направили в больницу для дальнейшего обследования. Выяснилось, что у пациента были аневризмы размером 3,6 см и 3,4 см позади его левого и правого коленей соответственно, которые ограничивали кровоток.

Примерно через два месяца после того, как аневризмы были подтверждены, мужчина снова попал в больницу и здесь получил страшную новость от хирургов: его левую ногу нельзя спасти из-за снижения кровотока.

В итоге была проведена ампутация ноги выше колена с последующей операцией по восстановлению аневризмы на правой конечности.

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Лен провел более трех месяцев в больнице, и после всего пережитого нанял опытных юристов для расследования факта медицинской халатности.

В итоге местный совет здравоохранения признал свою вину: аневризма должна была быть диагностирована во время первоначального приема. Тогда бы Лен прошел дополнительные анализы и ему предложили бы лечение, которое позволило бы избежать ампутации.

Эксперты по правовым вопросам и совет здравоохранения в настоящее время работают над окончательным урегулированием, которое будет направлено на то, чтобы обеспечить Лену доступ к необходимой ему пожизненной финансовой поддержке.

Источник: Wales Online

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халатность врачей Операция хвороба
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