71-летнему британцу Лену Бруно пришлось ампутировать ногу выше колена после того, как врачи изначально поставили ему неправильный диагноз. Хотя при правильном лечении конечность можно было бы спасти.

В первый раз, а это было более пяти лет назад, Бруно посетил терапевта с жалобами на боль в большом пальце правой ноги и на то, что его правая ступня почернела. Врач сказал, что у него в правой ноге, вероятно, был небольшой тромб, который рассосался.

