Виктор Ляшко в телемарафоне рассказал, что украинцы вскоре столкнутся с двумя сезонными угрозами — гриппом и коронавирусом.
— Обычно у нас эпидсезон на острые респираторные вирусные инфекции — грипп и уже сейчас и коронавирусная болезнь, которая также стала сезонной, начинается с середины октября, — сообщил министр Ляшко.
Отмечая характер эпидсезона, Виктор Ляшко указал на два пика.
Первый пик ожидается в конце ноября, а второй приходится на начало или середину февраля.
Чтобы обеспечить максимальную защиту, Виктор Ляшко отметил важность вакцинации.
Уже сейчас в Украине проводится лабораторный контроль над вакцинами от гриппа с обновленными гриппозными штаммами.
Министерство здравоохранения намерено предоставить рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса во время наступления нового эпидемиологического сезона.
Источник: Телемарафон Единые новости