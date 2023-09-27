Виктор Ляшко в телемарафоне рассказал, что украинцы вскоре столкнутся с двумя сезонными угрозами — гриппом и коронавирусом.

— Обычно у нас эпидсезон на острые респираторные вирусные инфекции — грипп и уже сейчас и коронавирусная болезнь, которая также стала сезонной, начинается с середины октября, — сообщил министр Ляшко.

Отмечая характер эпидсезона, Виктор Ляшко указал на два пика.

Первый пик ожидается в конце ноября, а второй приходится на начало или середину февраля.

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Чтобы обеспечить максимальную защиту, Виктор Ляшко отметил важность вакцинации.

Уже сейчас в Украине проводится лабораторный контроль над вакцинами от гриппа с обновленными гриппозными штаммами.

Министерство здравоохранения намерено предоставить рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса во время наступления нового эпидемиологического сезона.

Источник: Телемарафон Единые новости