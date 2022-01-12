Регулярные бустерные дозы прививок от коронавируса могут негативно повлиять на иммунную систему человека. Их рекомендуют делать с большими интервалами.

Об этом сообщил руководитель отдела биологических угроз здоровью и стратегии вакцин Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Марко Кавалери.

— Бустеры можно делать один раз, возможно дважды, но это не то, что нужно повторять постоянно, — отметил он.

В ЕМА рекомендуют вместо этого оставлять больше времени между программами ревакцинации и привязывать их к началу холодного сезона в каждой стране.

Соответствующее заявление агентство сделало на фоне активного распространения штамма коронавируса Омикрон. Из-за него в некоторых странах начали активно вводить ревакцинации для защиты от этого варианта.

Так, в этом месяце Израиль стал первой страной, которая начала вводить второй бустер (четвертый укол) людям в возрасте 60+ лет. В Великобритании заявили, что бустерная доза обеспечивает хороший уровень защиты, и пока нет необходимости делать ее повторно.

Кроме этого, регулятор ЕС заявил, что пероральные и внутривенные противовирусные препараты, такие как Паксловид и Ремдесивир, эффективны против штамма Омикрон.

В агентстве добавили, что утвердить новую вакцину от определенного варианта коронавируса смогут не раньше апреля, так как процесс занимает около трех-четырех месяцев.

В Украине недавно разрешили делать бустерную дозу от коронавируса для всех желающих старше 18 лет. В Минздраве рекомендуют делать прививку, когда с момента второй прививки пройдет не менее шести месяцев. Подробнее о бустерной дозе в Украине — читайте на Фактах ICTV.