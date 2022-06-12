Индийский чатни – кисло-сладкий соус, который готовят на основе разнообразных фруктов и овощей. Так что готовим чатни из ревеня. Именно его легкая приятная кислинка сделает наш чатни просто идеальным, считает .
Для баланса вкусов добавляйте яблоко, лук и смесь сухофруктов.
Чатни хорошо сочетается как с холодными закусками из мяса и птицы, так и с горячими мясными блюдами. Также чатни из ревеня подходит к сырной тарелке.
Одного рецепта чатни не существует. Набор ингредиентов может изменяться. В Индии очень популярен вариант этого соуса с солеными огурцами. Специи тоже можно менять. Уксус в нашем рецепте дает не только небольшую кислинку, но и служит консервантом.
Ингредиенты для 0,5л соуса
- 300 г ревеня
- 1 яблоко
- 1 красная луковица
- 150 г смеси сухофруктов
- 150-170 г сахара
- 1 ч. л. семена кориандра
- 100 мл винного уксуса
Измельчите ножом смесь из сухофруктов (вяленый инжир и курага). Очищеное яблоко и красную луковицу, порежьте маленькими кубиками. Выложите все в миску и добавьте сахар и семена кориандра. Перемешайте.
Переложите смесь в небольшую кастрюлю. Влейте винный уксус, доведите до кипения на маленьком огне. Периодически помешивая ложкой, тушите примерно 10 минут.
Помойте стебли ревеня и порежьте на небольшие кусочки со стороной не более 1 см. Добавьте к другим ингредиентам и еще раз доведите до кипения. Убавьте огонь до минимального и варите чатни в течение 30 минут.
Смесь должна приобрести золотисто-коричневый цвет. Готовый соус разложите по стерилизованным банкам, закатайте крышками. Когда охладятся, поставьте банки в холодильник и дайте настояться минимум неделю, после этого чатни можно использовать.
Источник: Евгений Клопотенко