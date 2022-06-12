Индийский чатни – кисло-сладкий соус, который готовят на основе разнообразных фруктов и овощей. Так что готовим чатни из ревеня. Именно его легкая приятная кислинка сделает наш чатни просто идеальным, считает .

Для баланса вкусов добавляйте яблоко, лук и смесь сухофруктов.

Чатни хорошо сочетается как с холодными закусками из мяса и птицы, так и с горячими мясными блюдами. Также чатни из ревеня подходит к сырной тарелке.

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Одного рецепта чатни не существует. Набор ингредиентов может изменяться. В Индии очень популярен вариант этого соуса с солеными огурцами. Специи тоже можно менять. Уксус в нашем рецепте дает не только небольшую кислинку, но и служит консервантом.

Ингредиенты для 0,5л соуса

300 г ревеня

1 яблоко

1 красная луковица

150 г смеси сухофруктов

150-170 г сахара

1 ч. л. семена кориандра

100 мл винного уксуса

Измельчите ножом смесь из сухофруктов (вяленый инжир и курага). Очищеное яблоко и красную луковицу, порежьте маленькими кубиками. Выложите все в миску и добавьте сахар и семена кориандра. Перемешайте.

Переложите смесь в небольшую кастрюлю. Влейте винный уксус, доведите до кипения на маленьком огне. Периодически помешивая ложкой, тушите примерно 10 минут.

Помойте стебли ревеня и порежьте на небольшие кусочки со стороной не более 1 см. Добавьте к другим ингредиентам и еще раз доведите до кипения. Убавьте огонь до минимального и варите чатни в течение 30 минут.

Смесь должна приобрести золотисто-коричневый цвет. Готовый соус разложите по стерилизованным банкам, закатайте крышками. Когда охладятся, поставьте банки в холодильник и дайте настояться минимум неделю, после этого чатни можно использовать.

Источник: Евгений Клопотенко