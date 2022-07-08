Виктор Бабий — первый и пока единственный пациент, кому в Украине успешно пересадили легкие, сегодня, 8 июля, пришел на плановый осмотр к медикам Первого медицинского объединения Львова спустя 10 месяцев после операции.

О этом сообщили медики клиники на своей странице в Facebook.

— Виктор говорит, что чувствует себя отлично, по лестнице поднимается без задышки. Он признается, что трансплантация изменила его жизнь. И очень хочет, чтобы так было с каждым украинцем, который нуждается в донорских легких, — говорится в сообщении.

Львовские специалисты обратились к пульмонологам и торакальным хирургам Украины направлять к ним пациентов с тяжелым заболеванием легких.

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Трансплантация легких в Украине — это реальность для каждого пациента, который нуждается в пересадке органа и находится в списке ожидания, подчеркивают медики.

Напомним, что еще в сентябре прошлого года даже несколько метров из комнаты в кухню были для Виктора испытанием, как и каждый вздох.

Более 10 лет Виктор имел хроническую болезнь легких, последние четыре года почти не выходил из квартиры. Его жизнь зависела от кислородного концентратора и без трансплантации он не имел никаких шансов.

Необходимую операцию удалось провести во Львовской больнице скорой медицинской помощи. 27 октября 2021 года мужчину выписали из больницы.

Источник: 1 МО Львов