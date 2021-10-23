Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в школах Запорожья продлили осенние каникулы.

Ученики будут находиться дома с 23 по 31 октября 2021 года.

Местным жителям напомнили о важности вакцинации от коронавируса.

Именно иммунизация позволит улучшить эпидобстановку в городе и вернуться к привычному режиму жизни и работы.

С сентября в Украине начала стремительно ухудшаться ситуация с коронавирусом. Суточный прирост больных постоянно рос, а вместе с ним и летальность.

В октябре состояние в ряде регионов стало критическим, из-за чего в них усилили карантин. Запорожская область вместе с еще четырьмя регионами находится в красной зоне.

Сейчас в Украине большинство областей оранжевые, желтых осталось только четыре. В то же время власти отдельных населенных пунктов и регионов готовятся и в дальнейшем усиливать ограничения. 23 октября в красную зону перешла Сумская область. Жесткие ограничительные меры утвердили и для Киева.

Источник: Анатолий Васюк