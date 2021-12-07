С началом пандемии коронавируса медицина всех стран переключилась на ее преодоление. А между тем, усугубились проблемы с другими недугами. Уже в 2020 году в мире выросла смертность от малярии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что количество заболевших этой опасной инфекцией значительно возросло.

Статистика поражает

ВОЗ сообщает, что в 2020 году малярией заболело примерно 241 млн человек. Умерли от болезни около 627 тыс. человек.

Если сравнить данные о малярии с 2019 годом, то число заразившихся выросло на 14 млн, а умерших на 69 тыс.

Около 47 тыс. смертей в 2020 году были связаны со сбоями в системе здравоохранения ряда стран из-за пандемии коронавируса. То есть на фоне борьбы с Covid-19 были сокращены меры по предотвращению, диагностированию и лечению малярии.

Могло быть и хуже

В самом начале пандемии Covid-19 ВОЗ давала прогнозы, что в некоторых странах Африки смертность от малярии может увеличиться вдвое. Следовательно, ситуация могла бы стать хуже.

В 2020 году 95% всех выявленных случаев малярии и 96% летальных исходов приходится на Африканский континент. При этом 80% умерших от малярии – дети в возрасте до пяти лет.

Возникновение малярии связывают с комарами, которые зимой исчезают, но сейчас возвращаются домой работавшие на судах моряки, которые заходили в порты стран, где малярия– распространенная болезнь. Украина уже не раз сталкивалась с завезенной тропической малярией, были случаи, когда спасти больных не удавалось, потому что слишком поздно обращались за помощью.

Источник: ВОЗ