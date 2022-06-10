Во Львове врачи спасли 10-летнего мальчика из Киева, который перенес кровоизлияние в мозг и мозговую кому.

Об этом сообщили в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре. В больницу Лев попал в тяжелом состоянии: с высоким уровнем сахара (30 при норме до 6.6), низким уровнем гемоглобина и низкой сатурацией – 60, с острой почечной недостаточностью и анурией (полное отсутствие мочи).

– После дополнительных обследований мы обнаружили тяжелую двустороннюю пневмонию, тромбоцитопению, а после МРТ – еще и кровоизлияние в паренхиму и желудочки головного мозга. Это все свидетельствовало о состоянии тяжелой полиорганной недостаточности, возможной причиной которого был декомпенсированный сахарный диабет, — рассказала врач-анестезиолог Иванна Андрейчук.

Мальчик находился в мозговой коме в течение двух недель. Затем две недели он провел в реанимационном отделении на аппарате высокопоточной оксигенотерапии. В общей сложности почти три месяца медики больницы боролись за его здоровье – проводили почечно-заместительную терапию, корректировали гликемию, оказывали неврологическое лечение и реабилитацию.

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Андрейчук утверждает, что специалистам удалось стабилизировать гликемию и вылечить почечную недостаточность, поэтому он уже не нуждается в гемодиализе.

После продолжительной реабилитации и лечения у невролога мальчик встал на ноги и начал ходить с поддержкой, полностью восстановилась функция рук.

– Лев сейчас почти полностью восстановился неврологически – он разговаривает и шутит, как и до болезни. Учился с учителями, работающими в больнице. Помнит почти все, кроме периода реанимации, но я даже радуюсь этому, — отметила мама Елена.

Женщина вспоминает, что продолжительные проблемы со здоровьем начались после перенесенного Covid-19 – повысился уровень сахара, появился ацидоз, отказывали почки.

За несколько дней до начала войны ребенок попал в киевский Охматдет, где четыре дня находился на аппарате ИВЛ. Когда начались обстрелы столицы, семья приняла решение эвакуироваться во Львов.

— Ехали на собственном автомобиле, с бабушкой и котом – в дороге провели 27 часов. Трудный переезд без кислородной поддержки и медицинского сопровождения, по мнению медиков, и вызвал кровоизлияние в мозг и мозговую кому, — говорит она.

Сейчас 10-летний Лев отправился на реабилитацию в специализированную клинику за границей. Родители хотят обезопасить сына от воздушных тревог, негативно влияющих на его психологическое состояние – когда слышит сирены, становится беспокойным и раздражительным.

Врачи подчеркнули, что при адекватной реабилитации, тщательном контроле сахара и постоянном лечении диабета он имеет все шансы на полное восстановление.

Источник: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр