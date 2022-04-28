По заявлению экспертов ООН, в 2022 года случаи кори во всем мире выросли почти на 80% на фоне сбоев, вызванных Covid-19. По их мнению, это указывает на, что вспышки других заболеваний, вероятно, не за горами.

Пандемия коронавируса прервала во всем мире кампании вакцинации от болезней, не связанных с коронавирусом, создав идеальный шторм, который может поставить под угрозу жизни миллионов детей.

Об этом говорится в заявлении детского агентства ООН ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Корь – это заболевание, вызываемое вирусом, который поражает в основном детей. Наиболее серьезные осложнения включают слепоту, отек головного мозга, диарею и тяжелые респираторные инфекции.

Использование вакцинации на уровне не менее 95% — лучший способ избежать распространения кори, хотя многие страны далеки от этой цели. К примеру, в Сомали этот показатель составляет всего 46%.

Согласно новым данным агентств ООН, в январе и феврале во всем мире было зарегистрировано более 17 300 случаев кори по сравнению с примерно 9 600 в те же месяцы прошлого года.

— Мы особенно обеспокоены теми странами, где системы здравоохранения уже испытывают серьезные трудности, где все еще пытаются справиться с последствиями Covid-19, — отметил старший советник по вопросам здравоохранения отдела иммунизации ЮНИСЕФ Кристофер Грегори.

Он также высказал опасения, что война в Украине может спровоцировать возрождение инфекции после того, как в период с 2017 по 2019 год в стране был зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости корью в Европе.

По словам эксперта, с начала войны было очень трудно отслеживать какие-либо заболевания в Украине.

Как заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, настало время восстановить базовую иммунизацию и запустить дополнительные кампании, чтобы каждый мог получить доступ к этим жизненно важным вакцинам.