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Из-за распространение штамма Омикрон: когда в Украине начнется новая Covid-волна

6 января 2022, 14:44
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус, лікарня,
Источник: Depositphotos

В Украине новую волну пандемии коронавируса ожидают в конце января — начале февраля текущего года.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью одному из изданий.

— Мы понимаем, что очень многие люди сейчас в отпусках за пределами страны. Было много празднований, когда люди, объективно, не соблюдали карантинных ограничений полноценно. Поэтому ожидается, что в конце января – начале февраля будет новая волна заболеваемости, связанная с распространением штамма Омикрон, — отметил эксперт.

По его словам, новый вариант распространяется очень быстро — фактически за один-два дня после контакта. Украине не удастся избежать увеличения заболеваемости, как не избегают другие страны мира.

Глава медицинского комитета отметил, что Омикрон в процессе течения болезни симптоматически проявляется легче по сравнению с предыдущими Covid-штаммами.

Он надеется, что украинская медицинская система выдержит новую волну заболеваемости. В этом может помочь рост количества вакцинированных от коронавируса людей.

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Источник
Укринформ
Теги
Коронавирус Covid-19 , Михаил Радуцкий
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