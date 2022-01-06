В Украине новую волну пандемии коронавируса ожидают в конце января — начале февраля текущего года.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью одному из изданий.

— Мы понимаем, что очень многие люди сейчас в отпусках за пределами страны. Было много празднований, когда люди, объективно, не соблюдали карантинных ограничений полноценно. Поэтому ожидается, что в конце января – начале февраля будет новая волна заболеваемости, связанная с распространением штамма Омикрон, — отметил эксперт.

По его словам, новый вариант распространяется очень быстро — фактически за один-два дня после контакта. Украине не удастся избежать увеличения заболеваемости, как не избегают другие страны мира.

Глава медицинского комитета отметил, что Омикрон в процессе течения болезни симптоматически проявляется легче по сравнению с предыдущими Covid-штаммами.

Он надеется, что украинская медицинская система выдержит новую волну заболеваемости. В этом может помочь рост количества вакцинированных от коронавируса людей.