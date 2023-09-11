В результате пожара на заводе строительных материалов, произошедшего в Тернополе в ночь на воскресенье, 10 сентября, наблюдается серьезное превышение нормы фенола в воздухе — в 33 раза. Эту информацию объявили в Тернопольском областном центре мониторинга и предотвращения заболеваний (ОЦКПБ).
Анализы проб воздуха, собранные в разных частях Тернополя, показали превышение нормы содержания фенола, одного из самых токсичных органических веществ.
Норма фенола в воздухе составляет 0,01 мг/м³, в некоторых районах, в частности на улицах Черновицкой, Торговицы, Гетмана Мазепы и Карпенко, содержание этого вещества достигает 0,33 мг/м³.
Жителям центральной части города и массива Дружба рекомендовано ограничить пребывание на свежем воздухе и плотно закрыть окна и двери в домах.
Работники Тернопольского ОЦКПБ Министерства здравоохранения обещают предоставить дополнительную информацию о снятии ограничений в ближайшее время.
На территории здания завода стройматериалов в Тернополе вспыхнул пожар, в результате которого горел пенопласт. Потушить пожар удалось только после почти 12 часов усилий. Огонь охватил одноэтажное здание площадью 13 тыс. кв. м.
В результате этого пожара никто не пострадал, причины его возникновения остаются предметом расследования.
Источник: Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней
Фото: Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней