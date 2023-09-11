В результате пожара на заводе строительных материалов, произошедшего в Тернополе в ночь на воскресенье, 10 сентября, наблюдается серьезное превышение нормы фенола в воздухе — в 33 раза. Эту информацию объявили в Тернопольском областном центре мониторинга и предотвращения заболеваний (ОЦКПБ).

Анализы проб воздуха, собранные в разных частях Тернополя, показали превышение нормы содержания фенола, одного из самых токсичных органических веществ.

Норма фенола в воздухе составляет 0,01 мг/м³, в некоторых районах, в частности на улицах Черновицкой, Торговицы, Гетмана Мазепы и Карпенко, содержание этого вещества достигает 0,33 мг/м³.

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Работники Тернопольского ОЦКПБ Министерства здравоохранения обещают предоставить дополнительную информацию о снятии ограничений в ближайшее время.

На территории здания завода стройматериалов в Тернополе вспыхнул пожар, в результате которого горел пенопласт. Потушить пожар удалось только после почти 12 часов усилий. Огонь охватил одноэтажное здание площадью 13 тыс. кв. м.

В результате этого пожара никто не пострадал, причины его возникновения остаются предметом расследования.

Источник: Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней

Фото: Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней