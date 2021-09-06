По состоянию на 6 сентября 2021 года пока все регионы Украины продолжают находиться в зеленой зоне карантина, однако показатели троих из них не соответствуют этому уровню эпидопасности.

Согласно обновленным данным Минздрава, тревожная тенденция наблюдается в Луганской, Львовской и Ровенской областях.

В Луганской области превышен показатель динамики госпитализаций, он преодолел отметку в более 104%, хотя ранее было 97,2%.

Такая же ситуация наблюдается и во Львовской области. Динамика госпитализаций больных с коронавирусом в регионе составляет 66,3%, раньше было 53,8%.

В тройке оказалась и Ровенская область, там фиксируется показатель 54,4%, ранее было 48,5%.

Чтобы регион находился в зеленой зоне карантина, количество госпитализаций не должно превышать 50%.

В последнее время Украина постоянно находилась в зеленом уровне эпидопасности, несмотря на то, что число госпитализаций было больше нормы в отдельных регионах. Каждый день Минздрав обновляет эти данные, и практически ежедневно это разные области.

Из-за ухудшения эпидситуации осенью в стране все же могут усилить карантин. Эксперты прогнозируют, что это произойдет уже в сентябре.