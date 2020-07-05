В Тернополе из-за вспышки коронавируса закрыли детский сад №6. Covid-19 здесь заболели пятеро воспитанников группы.

Чтобы не допустить распространения заболевания среди детей и работников, учебное заведение закрыли на 14-дневный карантинный период. Всех отправили на самоизоляцию, для контактных лиц предусмотрено медицинское наблюдение.

Всего по состоянию на 5 июля в Тернопольской области зафиксировали 2 069 случаев Covid-19. Не смогли побороть болезнь 30 человек, 1 252 пациента выздоровели. В городе Тернополь инфицированы 459 человек (118 выздоровели, двое умерли).

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Из-за высокого количества заболеваний коронавирусом карантин в Тернополе усилили. В частности, запрещается проводить массовые мероприятия, а также отмечать праздники в заведениях общественного питания.

В ресторанах можно находиться только до двух часов, а в ТРЦ администрация должна измерять температуру посетителям.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом