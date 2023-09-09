Исследования, проведенные Калифорнийским университетом в Ирвине, показали, что жара влияет на развитие беременности. Ученые провели анализ 403 602 беременностей в течение 2008-2018 годов в Южной Калифорнии. Они установили, что женщины, которые переживали экстремальную жару во время беременности, имели на 27% больший риск осложнений.

Чаще всего у женщин возникало сердечно-сосудистое осложнение. В случае, когда с периодом жары совпадал третий триместр беременности, риск повышался до 28%.

Осложнения беременности могут привести к серьезным последствиям. В частности, вызвать преждевременные роды, что приводит к низкому весу новорожденного и возможным проблемам с развитием. Также появляется угроза для здоровья матери, повышается риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Некоторые осложнения могут даже стать угрозой для жизни как матери, так и младенца.

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Источник: JAMA Network Open