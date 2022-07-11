Медики больницы Святого Луки Первого медицинского объединения Львова успешно прооперировали большое злокачественное новообразование в мозге 53-летнего мужчины.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— Мужчина не смог поехать на фронт из-за опухоли в мозге. Всего за три недели она выросла до гигантских 8 см и заставила того, кто хотел защищать Родину, защищаться самому, — сообщили медики.

Отмечается, что 53-летний Олег, водитель по профессии, как раз проходил военное обучение. Время от времени он чувствовал, словно теряет контроль над рукой.

Когда же однажды не смог попасть по ручке коробки передач, забеспокоился и обратился в больницу Святого Луки ПМО Львова.

Причину медики обнаружили сразу: опухоль. И обозначили единственный путь к выздоровлению — срочная и очень сложная операция.

— Добраться до новообразования из-за его расположения было непросто, но нашим нейрохирургам благодаря современному микрохирургическому оборудованию это удалось, — говорится в сообщении.

Сейчас Олег восстанавливается после операции и настраивается на курс лечения в онкологической больнице.

Медики отмечают, что, несмотря на тяжелый диагноз, пациент поражает своим оптимизмом. Говорит, что он, как и Украина, одержит победу.

Медики больницы всей души желают Олегу скорейшего выздоровления. И просят всех украинцев: будьте внимательны к своему организму, при малейших изменениях в самочувствии сразу же обращайтесь к врачу.

Источник: ПМО Львов