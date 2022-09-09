Более 8,5 млн украинцев из-за войны оказались в зоне риска таких психических расстройств, как депрессия и посттравматический стресс.

Об этом во время брифинга в одном из украинских информагентств заявил эксперт штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, сопредседатель Референтной группы по психическому здоровью и психосоциальной поддержке Фами Ханна.

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— У нас есть определенные оценки количества населения, которое страдает во время войн и чрезвычайных ситуаций. Это каждый пятый. Это означает, что сегодня в Украине 8,5 млн человек потенциально находятся под риском психических расстройств, таких как депрессия, посттравматический стресс, — сказал Ханна.

Эксперт отметил, что наиболее уязвимые в этом смысле люди, которые находились под российской оккупацией, а также жители освобожденных населенных пунктов.