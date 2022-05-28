Его не пугали обстрелы, потому что обязанности были важнее страха. 23-летний парамедик из Мариуполя Сергей Чорнобривец 24 февраля вернулся домой с ночной смены.

В этот день началась война, и он, собрав вещи, снова вернулся на работу. Никто еще не знал, что это дежурство на скорой продлится 22 суток.

— Уже за городом были слышны взрывы Градов, нас бомбили, и мы поняли, что будут брать в колько, — рассказал Сергей. — Но ни у кого не было мысли уезжать, убегать. Мы знали, что это наш долг и мы должны там оставаться.

На их подстанции в тот день собрались все молодые медики. В комнатке с 4 кроватями спали вдесятером… когда удавалось поспать.

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— Просыпались мы под с кричалку про русский военный корабль. Это была мотивация, это означало, что держимся.

Это был еще не ад

Сергей вспоминает, как район Кирова обстреляли и к ним приехал грузовик.

— Мы думали, что воду привезли. Воды уже не было. И когда открыли машину, увидели 6 тяжелораненых человек. Травмы осколочные, открытые раны. Двое медиков прыгнули в машину, останавливали кровотечение. Здесь же на улице оказали помощь и буквально за пять минут перегрузили в скорые и помчались в областную.

Условия были сверхтяжелые, говорит парамедик. Бои все приближались. Становилось все хуже и хуже. Но никто не падал духом.

Уже не было ни электричества, ни связи, ни воды, ни газа, ничего. Маленький дизельный генератор включали дважды в день – утром и вечером, а еду стали готовить на костре.

— Март был очень холодный, — вспоминает Сергей. — Ты надеваешь на себя все, что можешь, и все равно холодно. И уснуть не можешь, потому что холодно.

Но работать никто не прекращал. Когда исчезла связь, люди сами стали приходить за помощью.

Тот день, когда к ним приехала обстрелянная легковушка, Сергей запомнит на всю жизнь. На заднем сидении лежала девочка лет семи с красным пятном крови на спине.

— Разрезам одежду и видим – жесть. Там отверстие такое, что через него видно, как бьется сердце ребенка. Осколком пробило грудную клетку, и он вышел со спины. А пробитое легкое сжалось, и видно было сердце.

Работа медиков была организована отлично: один человек успокаивал кого-то, второй занялся венозным доступом, ретий обезболивал, а четвертый проводил полный осмотр. Настоящая командная работа! Девочку быстро отправили в больницу. Она выжила.

Сергей показал в телефоне фото рисунка, который позже эта девочка нарисовала: машина скорой помощи и два медика. Ему было до слез приятно получить такой подарок.

Но и это еще был не ад, говорит фельдшер.

Ад начался потом

Один случай возле больницы поразил Сергея в самое сердце. К подстанции подъехала обстрелянная легковушка, из которой с криком “У меня раненые” выскочил мужчина.

Открывает дверцу, а там два подростка по 16 лет. Один в сознании с осколочными ранениями, а второй – без сознания и с травматической ампутацией обеих ног.

Сергей начал реанимировать этого мальчика. Ему говорили, что это уже 200-й, но он не унимался.

— Я головой понимаю, что его уже нет, а руки продолжают делать, — сказал Сергей. — Я вышел и не мог осознать – мальчику 16 лет, жить и жить, как так?

Люди приходили на подстанцию и просили спасти их родных в районах под обстрелами. И Сергей ехал и спасал.

— Надеваю броник, каску и едем. И тут начинается обстрел. Взрыв. Меня и водителя оглушило. Я поворачиваюсь к дому, где мы только что были, а дома просто нет… Его снесло.

Тайра благословила

Однажды на подстанцию приехала Тайра – волонтер-парамедик Юлия Паевская, которая еще с начала войны на Донбассе помогала раненым. 16 марта ее взяли в плен оккупанты. А тогда на подстанции она искала добровольцев для эвакуации раненых.

— Мы поехали в госпиталь и вывозили раненых на вертолетную площадку. Тайра – она лучшая, — признался парамедик. — Она сказала, что в такой ситуации мы становимся настоящими мужчинами. Она нас так замотивировала, что надо держатся до конца. И мы держались.

Сергей и его друзья-медики работали до тех пор, пока это было возможно.

Окупант: “Могу расстрелять”

Когда рашисты и ДНРовцы были уже в городе, то останавливали машины скорой и угрожали оружием.

— Это не передать, когда автомат тебе в спину упирается и вражеский солдат говорит, вот сейчас могу вас расстрелять и мне за это ничего не будет, — вспоминает Сергей. — Заходили на подстанцию и нас осматривали, поставили два танка за подстанцией и расстреливали многоэтажки. Им было смешно и весело.

А потом оккупанты вообще запретили выезжать на помощь людям. И тогда медики решили покинуть город.

В день выезда Сергею исполнилось 23 года. Двое суток они добирались до Запорожья через многочисленные вражеские блокпосты.

Отмечен президентом

Сергей рассказывает о своей работе, как об обыденных вещах, но на самом деле это рассказ о героях-медиках, которые стойко и мужественно выполняли свой профессиональный долг под вражескими обстрелами.

Даже президент Украины в одном из своих выступлений упомянул молодого парамедика из Мариуполя.

— Украинский народ – это люди, которые не жалеют себя ради других. Фельдшер из Мариуполя Сергей Чорнобривец оставался на посту 22 дня подряд.

А сам Сергей хочет, чтобы страна знала имена его коллег-героев: Катерина Нагнибида, Антон Касимов, Татьяна Двийных, Алина Глобчанская, Алексей Серов, Александр Кононов, Елена Скирда, Андрей Кононов…

Фото: Україна 24