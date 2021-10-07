В харьковских больницах закончились места в реанимации для пациентов с тяжелым течением коронавируса.

Об этом сообщила волонтер Леся Литвинова в социальных сетях. Женщина болеет Covid-19 уже третью неделю.

Она обращалась в одну из местных больниц, чтобы ее положили в реанимацию. Но ей отказали из-за того, что она не тяжелобольная пациентка.

— Это Харьков. Харьков, в котором закончились места в реанимациях и очереди на госпитализацию тяжелобольных абсолютно неприличной длины, — отметила она.

По словам женщины, пациентам с сатурацией ниже 80, что считается критическим показателем, приходится искать хоть какое-то место в больницах.

Харьков — один из лидеров по количеству инфицированных Covid-19 людей. Недавно возле областного диспансера радиационной защиты выстроилась очередь из скорых. За один день больные заполнили половину мест в больнице.

За последние сутки коронавирус в городе подтвердили в 1 168 человек. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли 23 пациента.

Всего в Украине по состоянию на 7 октября зафиксировали 15 125 новых случаев Covid-19. Выздороветь удалось 4 380 людям, умер — 341 гражданин.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 168), Львовской (1 130) и Одесской (1 059) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Леся Литвинова