Продуктовые магазины при переходе региона в красную зону карантина будут работать, но некоторые ограничения для них будут применяться. Однако наличие или отсутствие вакцинации у покупателей никто пока проверять не планирует.

— Что касается магазинов, которые работают с продуктами питания, — они смогут продолжать работу в красной зоне. К ним будет применяться ограничение по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование о вакцинации на них пока не распространяется, — сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что такое решение повлияло бы на жизнеобеспечение населенного пункта.

— Скорее всего, мы будем инициировать норму вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей — такой нормы, скорее всего, не будет, — добавил Кузин.

Сейчас в стране применяются следующие ограничения: