Продуктовые магазины при переходе региона в красную зону карантина будут работать, но некоторые ограничения для них будут применяться. Однако наличие или отсутствие вакцинации у покупателей никто пока проверять не планирует.
— Что касается магазинов, которые работают с продуктами питания, — они смогут продолжать работу в красной зоне. К ним будет применяться ограничение по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование о вакцинации на них пока не распространяется, — сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Он отметил, что такое решение повлияло бы на жизнеобеспечение населенного пункта.
— Скорее всего, мы будем инициировать норму вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей — такой нормы, скорее всего, не будет, — добавил Кузин.
Сейчас в стране применяются следующие ограничения:
- массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории;
наполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более чем на 50% мест;
- заполненность спортзалов и фитнес-центров более чем один человек на 10 кв. м;
- работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый Covid-сертификат.