Во Львовской области могут ввести красную зону адаптивного карантина уже через неделю. Это произойдет, если эпидемическая ситуация в регионе продолжит ухудшаться.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис во время брифинга 8 октября. По его словам, сейчас область находится в желтой зоне карантина, но количество Covid-больных стремительно растет.

— Тенденции и динамика, которую мы имеем, дает основания говорить о том, что через семь-восемь дней мы имеем все шансы оказаться в красной зоне, — отметил Чемерис.

Он добавил, что сейчас динамика распространения болезни отрицательная. Поэтому есть объективные показатели, которые свидетельствуют о том, что в ближайшее время необходимо будет усилить карантин.

Городской голова Львова Андрей Садовый утверждает, что городской штаб оперативно реагирования рекомендует городу начиная с 14 октября усилить карантинные меры. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных Covid-19.

По состоянию на 8 октября в регионе зафиксировали 1 237 новых случаев коронавируса. За последний день от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 14 пациентов.

В Харькове с 10 октября введут новые карантинные меры, установленные для оранжевого уровня эпидемической опасности. Это связано с ухудшением ситуации с Covid-заболеваемостью в регионе.

Источник: Львовская ОГА