Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Красная зона в Украине увеличилась на три области

11 февраля 2022, 09:18
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
карантин у Києві
Источник: Depositphotos

С ночи 11 февраля в Украине три области перешли в красную зону карантина в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Теперь в ней находятся пять регионов.

С пятницы в красной зоне оказались Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Они присоединились к Ивано-Франковской и Ровенской области, которые уже находились там ранее.

Теперь правила в этих областях запрещают:

  • работу учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
  • работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа учреждений культуры.

Однако меры не распространяются на учреждения и мероприятия, где полностью вакцинированы  100% сотрудников и посетителей, что подтверждается Covid—сертификатом, отрицательным результатом тестов на коронавирус или сертификатом о выздоровлении.

Читайте также:
Красная зона в Украине увеличилась на три областиПобеду праздновать рано: глава ВОЗ об отмене карантина во многих странах ЕС

При этом запрещено:

  • работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
  • самовольно покидать место самоизоляции или обсервации;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Эти правила не отменяются даже при наличии Covid-сертификатов.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь