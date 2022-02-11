С ночи 11 февраля в Украине три области перешли в красную зону карантина в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Теперь в ней находятся пять регионов.
С пятницы в красной зоне оказались Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.
Они присоединились к Ивано-Франковской и Ровенской области, которые уже находились там ранее.
Теперь правила в этих областях запрещают:
- работу учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
- работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры.
Однако меры не распространяются на учреждения и мероприятия, где полностью вакцинированы 100% сотрудников и посетителей, что подтверждается Covid—сертификатом, отрицательным результатом тестов на коронавирус или сертификатом о выздоровлении.
При этом запрещено:
- работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.
Эти правила не отменяются даже при наличии Covid-сертификатов.