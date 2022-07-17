На сегодня, 17 июля, в медицинских учреждениях Винницы находятся 67 человек, которые пострадали от ракетного обстрела. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил городской голова Сергей Моргунов.

— Все усилия направлены на помощь 67 пострадавшим, в том числе находящимся в больницах детям. 14 человек – в тяжелом состоянии, четверо – в критическом, – отметил мэр Винницы.

По его словам, у пострадавших преимущественно ожоги и осколочные ранения.

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Мэр также сообщил, что ни с медикаментами, ни с расходными материалами, ни с донорской кровью проблем нет.

Однако некоторые пациенты в дальнейшем будут нуждаться в протезировании.

— К нам обратились друзья из посольства Украины в Израиле по поводу дальнейшей помощи с протезированием. В Чехии готовы при необходимости принять раненых. Было много звонков от моих коллег из других городов, позвонила половина Украины, – сообщил городской голова.

Как сообщалось, 14 июля войска рф из акватории Черного моря нанесли удар по центру Винницы тремя ракетами Калибр. В результате атаки погибли 24 человека, в том числе трое детей.

Обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы, в том числе четыре ребенка, 110 лицам оказана помощь амбулаторно.

Источник: Сергей Моргунов