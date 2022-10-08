Исследование показывает, что около 0,3% людей в Великобритании в настоящее время борются с простудой, по сравнению с примерно 0,1%, у которых Covid-19.

— Мы видим уровни простудных заболеваний, которых не видели с октября прошлого года, — сказал профессор Тим Спектор из Королевского колледжа. — Их в три или четыре раза больше, чем случаев Covid-19, поэтому у вас больше шансов простудиться, чем подхватить коронавирус.

Новые данные показывают, что те, кто чихает и кашляет, чаще имеют простуду, а те, у кого болит горло без других симптомов, скорее всего — коронавирусную инфекцию.

Определить на глазок без теста, что у вас – простуда иди коронавирус – невозможно. Но профессор Спектор предполагает, что если нет насморка при боли в горле, то это скорее всего Covid-19, а чихание и насморк – простуда.

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Но он все же посоветовал носить маски в людных местах и правильно питаться, чтобы предотвратить заражение. Неважно чем.

Грипп тоже придет, но когда и насколько мощной будет эпидемия, никто не знает.

Однако наблюдения показывают, что нынешний эпидсезон будет не такой напряженный как прошлые.