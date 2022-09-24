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Чипсы с алкалоидами в Одесской области: жизни не угрожают, но могут вызвать недомогание

24 сентября 2022, 17:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Чипсы с алкалоидами в Одесской области: жизни не угрожают, но могут вызвать недомогание
Источник: Depositphotos

В кукурузных чипсах обнаружили тропановые алкалоиды. Об этом в адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 29 июля 2022 №2022.3840-fup 78.

чіпси

Фото. Госпродпотребслужба

Чипсы экспортированы из Германии (производитель: Alnatura Produktions — und Handels GmbH, Germany) в Украину (получатель: ООО Бюро вин, ул. Мечникова, 9, г. Киев, 01021; ООО ТС Плюс, ул. Краснова, 27, г. Киев , 03115).

Госпотребслужба предупреждает, что чипсы могут быть реализованы на территории Одесской области и обращается к операторам с требованием изъять указанный продукт из обращения, сообщив об этом Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Тропановые алкалоиды – природные соединения, содержащиеся, в частности в белены, терновнике и паслене. Могут привести к временным проблемам со здоровьем, как сонливость, головная боль и тошнота. Они не опасны для жизни, однако в течение определенного времени может вызвать сильный дискомфорт.

Источник: Госпродпотребслужба в Одесской обл.

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